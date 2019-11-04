O Ses Türkiye yarışmasında sahnede evlilik teklifi! Beyaz da sürprize dahil oldu!
O Ses Türkiye yeni sezon 10. bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Yarışmacı Abdullah Kılıç, sevgilisini sahneye davet ederek evlilik teklifi yaptı. Evlilik teklifi sırasında Beyazıt Öztürk de sahneye çıktı ve esprileriyle herkesi güldürdü.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'nin yeni bölümü 3 Kasım Pazar akşamı ekrana geldi.
O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Abdullah Kılıç, Bir Kadın Çizeceksin şarkısını seslendirdi. Abdullah Kılıç, performansıyla Seda Sayan'ı döndürmeyi başardı.
Abdullah Kılıç performansının ardından jürinin iznini alarak kendisini desteklemeye gelen kız arkadaşını sahneye davet ederek evlilik teklifinde bulundu. Beyaz da çifti yalnız bırakmadı ve esprileriyle kırdı geçirdi. Sahnede evlilik teklifi alan genç kadın ise büyük mutluluk yaşadı.