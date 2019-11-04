GÜNCEL

İstanbul’da yediği ıspanaktan zehirlenen kadın konuştu

İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta Cumartesi günü ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner, konuştu. Karacaner, marketten aldığı ıspanağın içinde bulunan bazı otların şifalı olduğunu düşünerek yemeğe doğradığını daha sonra da fenalaştığını söyledi.

"Onu da doğradım içine şifa olur niyetine"

Zehirlenme şikayeti ile hastaneye başvuran Sevim Karacaner, “ Esenyurt’tan marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Onu yedikten kısa bir süre sonra baş dönmelerim başladı. Görme bozukluğum başladı. Diz kapaklarımın dermanı kesildi. Ondan sonra ne olduğunu anlamadım. Midem bulandı ama çıkartamadım. Baya bir kötü oldum. Sonra hastaneye geldim. Cumartesi yedim ve hala etkisi sürüyormuş. Cumartesi günü hastaneye geldiğimde de gıdadan zehirlendiğimin bilgisini aldım. Eşim yedi, kızım yedi. Kızım yoğurtla yedi onu etkilemedi. Ben direkt yedim. Isırgan otuna benziyordu. Acaba ısırgan otunun biraz daha büyümüşü mü dedim. Isırgan otunu görmüştüm ama o şekilde değildi. Elimi de biraz yakınca ısırgan otu olarak algıladım. Bilsem almazdım doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor. Doktorlar geçeceğini söyledi” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç’a: 15 Temmuz gecesi nerdeydin?
Ispanak zehirlenmesi Tekirdağ'a sıçradı! Zehirlenme belirtileri ve adam otu iddiası
Bülent Arınç'tan Kozmik Oda açıklaması Gül ve Davutoğlu itirafı olay
Türkiye'nin ilk milli deniz seyir füzesi AtmacaT CG Kınalıada gemisinden fırlatıldı!
Microsoft kanıtladı! 3 günlük hafta sonu izni verimliliği yüzde 40 artırıyor
Şener Özbayraklı'dan Galatasaray!a kötü haber
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da dehşet saçan gaspçılar kameralara böyle yansıdı
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Adamotu bitkisi nedir ıspanağa benziyor kökü zehirli!
Hindistan’da hava kirliliği kritik noktada
Bülent Arınç'tan Kozmik Oda açıklaması
Adam otu ve avrat otu nedir ıspanağa benziyor mu?
İstanbul Avcılar’da kadın cinayeti
Hangi bıçak nasıl bilenir bıçak setlerinin ömrünü uzatmak için...