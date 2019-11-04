Haluk Levent'ten annesine en acı veda

Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından "Dün gece annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbaplar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" paylaşımıyla duyurdu.

Acil'in cenazesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Haluk Levent'i burada yakınları ve hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil'in cenazesi dualarla toprağa verildi.