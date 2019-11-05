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Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu

Turizmin cenneti Bodrum’da aniden bastıran yağmur nedeniyle, motosikletler ve çöp konteynerleri sürüklendi, asfaltlar patladı sokaklar göle döndü.

Bodrum’da akşam saatlerinde 15 dakika boyunca yağan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı ile Lise Kavşağı arasındaki mazgallar tıkanınca cadde göle döndü. Su seviyesi iyice yükselince araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Bodrum Belediye ekiplerince tıkanan mazgalları açmak için büyük çapa sarf etti.

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