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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu’nu duygulandıran minibüs!

İstanbul Bakırköy-Zeytinburnu hattında minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Şirin Çiçek, aracını sosyal mesajlar ile donatarak farkındalık oluşturmayı başarmıştı. Çiçek, en büyük hayalinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek olduğunu açıklamıştı. Çiçek'in hayali gerçek oldu...

Zeytinburnu-Bakırköy hattında minibüsçülük yapan Mehmet Şirin Çiçek, kadın cinayetlerinden çocuk istismarına, çevre kirliliğinden hayvan haklarına kadar birçok farklı konuda kendi elleriyle hazırladığı çıkartmaları, ekmek teknesine yapıştırdı. Yolcularından biri Çiçek’ten habersiz konuyu Avrupa Birliği’ne taşıyınca sıra dışı şoförün bireysel eylemi, meslektaşları arasında kitleselleşti. Basına verdiği röportajında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istediğini dile getiren Çiçek, amacına hiç beklemediği bir anda ulaştı. İmamoğlu’nun duraklarına yakın Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri’ndeki bir etkinliğe geldiği bilgisini alan Çiçek, kapıda beklediği İBB Başkanı ile görüşmeyi başardı.

Çiçek’i kırmayan İmamoğlu, minibüste gördüğü manzaradan çok etkilendi. “Her insanın yaşadığı kenti dert ettiğinde çok üst seviyede bir hizmet sunabileceğinin küçük bir örneği bu” diyen İmamoğlu, duygularını, “Onur duydum böyle güzel bir hemşehrim olmasına. Gurur duydum. Vallahi yüreğine sağlık. Yüreği güzel adamsın, teşekkür ediyorum sana. Herkesin, hangi işi yapıyor olursa olsun, bu duyarlılıkta iş yaptığı bir şehirde, mutluluğun ve huzurun dışında hiçbir şey olmaz. Her şey çok güzel olur” sözleriyle dile getirdi.

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