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DÜNYA

Donald Trump Beyaz Saray'da beyzbol oyuncusuna arkadan sarıldı

İsmi azil soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump bu kez davranışlarıyla manşet oldu. ABD Başkanı Trump'ın "Yeniden Büyük Amerika" şapkasını takarak Beyaz Saray'a gelen beyzbolcu Kurt Suzuki'ye arkadan sarılması tartışmalara yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Beyzbol Ligi şampiyonu Washington Nationals'ı ağırladı. ABD Başkanı Trump'ın, takımın oyuncularından Kurt Suzuki'ye yaptığı sevgi gösterisi hem şaşırttı hem de tartışmalara neden oldu. Suzuki, Trump'ın sloganı olan "Yeniden Büyük Amerika" yazılı bir şapka takınca, başkanın sevgi gösterisine maruz kaldı. Kürsüdeki beyzbol oyuncusu Suzuki'ye arkadan sarılan ABD Başkanı Donald Trump ortaya çıkan manzaranın farkına vararak hemen vazgeçti. Gazetecilerin deklanşörlere ard arda bastığı o anların ardından Trump ABD Başkanı'na yakışmayacak hareketlerde bulunmakla suçlandı.

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