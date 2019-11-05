Donald Trump Beyaz Saray'da beyzbol oyuncusuna arkadan sarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Beyzbol Ligi şampiyonu Washington Nationals'ı ağırladı. ABD Başkanı Trump'ın, takımın oyuncularından Kurt Suzuki'ye yaptığı sevgi gösterisi hem şaşırttı hem de tartışmalara neden oldu. Suzuki, Trump'ın sloganı olan "Yeniden Büyük Amerika" yazılı bir şapka takınca, başkanın sevgi gösterisine maruz kaldı. Kürsüdeki beyzbol oyuncusu Suzuki'ye arkadan sarılan ABD Başkanı Donald Trump ortaya çıkan manzaranın farkına vararak hemen vazgeçti. Gazetecilerin deklanşörlere ard arda bastığı o anların ardından Trump ABD Başkanı'na yakışmayacak hareketlerde bulunmakla suçlandı.