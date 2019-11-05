Erdoğan: "2020 Ocak ayı itibarıyla öğrenim kredisi 550 liraya çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm üniversite öğrencileri ilgilendiren kredi ve bursların zam miktarını açıkladı. Erdoğan partisinin grup toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi: "Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. 2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor."