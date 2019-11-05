Süleyman Soylu "Doğruysa ben milletim ve İmamoğlu'dan özür dilerim"

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da katıldığı bir konferansta Türkiye'ye ilgili sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sert tepki göstermiş ve 'ahmak' demişti. İmamoğlu'ndan bu açıklamaya gelen yanıtla birlikte ikili arasında sert bir polemik başlamıştı.

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dediği lafların arkasında durarak, İmamoğlu için şunları söyledi:

"Doğruysa ben milletim ve İmamoğlu'dan özür dilerim"

-Bizler bu mücadeleyi yapanlar baş koymuş durumdayız. Hep beraber görüyoruz. Avrupa'da bir fırsatını bulup Türkiye'yi şikayet etmek. Türkiye'nin hukuk ihlali yaptığını söylemek...

Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletim ve İmamoğlu'dan özür dilerim.

"Bu milletin beraberliğine ahdimizi koyduk"

-Ama Allahınızı severseniz bu millet bizi okuttu, bize İstiklal Marşı okuttu. Bu milletin beraberliğine ahdimizi koyduk. Bu ülkenin birliği için yemin ettik. Bu milleti satmayacağız, vatanı satmayacağız diye yemin ettik. Türkiye'yi şikayet edenler nedeniyle kusurluysam kusurumu kabul ediyorum.

"Söylediğimiz her sözün arkasındayız"

-Söylediğimiz her sözün arkasındayız. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler sabah akşam şikayet ederler. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek akıl sağlığı işareti midir?

Söylediğimiz sözün arkasındayız, bedelini ödemeye de hazırız.

"Beni ilgilendiren kısmı terörü övmesidir"

-Beni ilgilendiren kısmı terörü övmesidir, bu kadar açık ve net. İki cümle arasında bir şey söyleyip, aman millet bir şey söyler diye kaçmak bizim sorumluluğumuz içerisinde değil. Söylemezsek sorumluluklarımızı yerine getirmemiş oluruz.