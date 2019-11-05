Doğu Perinçek'ten Babacan Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sert sözler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin 11. Genel Kurultayı için bir rapor taslağı kaleme aldı. Perinçek raporda Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ü sert sözlerle eleştirdi.

Perinçek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yeni parti kurma heveslileri Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sert eleştirilerde bulundu.

Doğu Perinçek “CHP + HDP/PKK + Abdullah Gül + Ali Babacan + Davutoğlu + FETÖ + İyi Parti + Saadet Partisi’nin oluşturduğu ABD kampı, ABD’nin hükümet projesi olarak sahnededir” diye tarif ettiği ABD kampına karşı Türkiye İttifakı’nın olduğunu söyledi. Perinçek şunları kaydetti:

Siyasetler üretmek sorumluluğuyla karşı karşıyadır

“Bu koşullarda siyasal düzlemde Vatan Partisi + Ak Parti + MHP’nin oluşturduğu Türkiye güçleri, özellikle CHP’nin Atatürkçü kesimlerini kazanacak siyasetler üretmek sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Sınıfsal düzlemde işçi, kamu emekçisi ve çiftçiden sanayici ve tüccara kadar bütün üretici sınıfları temsil eden Üreticilerin Millî Hükümeti, önümüzdeki fırtınalı dönemde, ABD emperyalizminin etki alanını daraltan, milletin en geniş güçlerini birleştiren siyasetlerle kurulacaktır.”