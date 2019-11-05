2020 MTV tablosu - Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek MTV zamlı liste
1 ila 3 yaşındaki 1300-1600 motor hacmine sahip araçların MTV'si 1.837 liraya çıkıyor, işte 2020 yılı araç vergisi tam listesi.
Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 oranında zam gelecek. 1 Ocak 2020 itibariyle araç vergilerinden tapu harçlarına, trafik cezalarından ehliyet harcına kadar hemen her şey zamlanacak. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) yüzde 22.58 oranında artacak. Geçen yıl araç vergisi yüzde 23.73 olarak belirlenmiş, vatandaş tepki gösterince Cumhurbaşkanlığı kararıyla vergi yüzde 15.9'a çekilmişti. Bu yıl bir son dakika müdahalesi gelmediği taktirde MTV yüzde 22.58 olarak uygulanacak.
Yeni vergi zammıyla birlikte En düşük değerdeki 1 ila 3 yaşındaki 1300cc'den düşük otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak. 1300-1600 motor hacmine sahip araçların MTV'si ise 1.499 liradan 1.837 liraya yükselecek. Peki hangi araç için ne kadar MTV ödenecek? İşte motor hacimlerine göre 2020 yılı MTV araç vergileri tam listesi:
1-3 yaş 0-1300 cc araçların yeni vergisi
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 1055 lira
1-3 yaş 1301-1600 cc araçların yeni vergisi
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1837 lira
1-3 yaş 1601-1800 cc araçların yeni vergisi
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 3245 lira
1-3 yaş 1801-2000 cc araçların yeni vergisi
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 5112 lira