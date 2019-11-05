2020 MTV tablosu - Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek MTV zamlı liste

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 oranında zam gelecek. 1 Ocak 2020 itibariyle araç vergilerinden tapu harçlarına, trafik cezalarından ehliyet harcına kadar hemen her şey zamlanacak. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) yüzde 22.58 oranında artacak. Geçen yıl araç vergisi yüzde 23.73 olarak belirlenmiş, vatandaş tepki gösterince Cumhurbaşkanlığı kararıyla vergi yüzde 15.9'a çekilmişti. Bu yıl bir son dakika müdahalesi gelmediği taktirde MTV yüzde 22.58 olarak uygulanacak.