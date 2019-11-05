Çin'e gıda ihracatımızda müthiş artış

Türkiye'den 2019'un 10 ayında Çin'e gerçekleştirilen gıda ihracatı, geçen senenin aynı zaman dilimine göre yüzde 86 artarak 205 milyon dolara çıktı.

Türkiye ihracat konusunda yeni pazarlar arayışında Çin'i hedeflerinin arasına almış ve tanıtım çalışmalarına hız vermişti.

Çin Türkiye için önemli bir pazar

Türkiye için dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, önemli ve yeni bir pazar. Türk gıda ihracatçısı, Uzak Doğu'yu pazarları arasına almak için verdiği uğraşların meyvelerini almaya günümüzde başladı.

Çin'e gerçekleşen fındık ihracatı ikiye katlandı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre Ocak-Ekim 2019'da Çin'e yapılan gıda ihracatında ilk sırayı fındık ve fındık mamulü aldı.

Geçen yılın 10 ayında 34 milyon dolar olan fındık ve fındık mamulü ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 107 artışla 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kuru meyvede pazar yüzde 131 arttı

Geçen yılın 10 ayında 8 milyon dolarlık ihracata imza atan kuru meyve sektörü, rakamı bu yıl yüzde 131 artırdı ve 18 milyon 427 bin dolara çıkarttı.

Meyve sebzede artış yüzde 70 oldu

Meyve sebze mamulleri sektörü de aynı dönemde yüzde 70 artışla 25 milyon doları Türk ekonomisine kazandırdı. Bu yıl kiraz ihracatına kapıların açılmasıyla da yaş meyve sebze ihracatı Çin'e 3 milyon 380 bin dolara yükseldi.

Su ürünleri ve hayvansal mamüller satışı yüzde 427 artış gösterdi

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü geçen yılın 10 ayında 6 milyon 758 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği Çin pazarına bu yıl 29 milyon dolarlık ürün sattı.

Çin ithalat fuarında 54 firma

Şanghay'da bugün başlayacak Çin İthalat Fuarı'na 54 Türk firması katılıyor. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Asya-Pasifik pazarına yine bir çıkartma yaptıklarını söyledi.

Çin’in meyve kültürüyle beslenme alışkanlığını seven bir toplum olduğunu dile getiren Celep, “Çin'e yönelik gıda ihracatında özellikle kuru meyve ve fındıkta artış yaşandı. Çinlilerin tatlı yerine meyve tüketim alışkanlıkları var. Türkiye'nin bu konudaki avantajını kullanması lazım." dedi.