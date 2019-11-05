Asker selamı soruşturması! 5 futbolcu daha mercek altında

UEFA, asker selamı veren İrfan Can Kahveci hakkında başlattığı soruşturmayı genişletti. 5 futbolcu daha mercek altında.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in İrfan Can Kahveci'nin golüyle Wolfsberg'i mağlup ettiği maçın ardından UEFA, milli futbolcunun gol sevinci hakkında soruşturma başlatmıştı.

5 futbolcu daha mercek altında

UEFA bu soruşturmayı genişletti ve asker selamına eşlik eden 5 futbolcu; Visca, Caicara, Mehmet Topal, Azubuike ve Robinho da soruşturmaya dahil edildi.

UEFA soruşturma başlatmıştı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili de soruşturması başlatmıştı.