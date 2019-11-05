Basit tatlı tarifleri bademli şekerpare nasıl yapılır?

Hızlı ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifi arıyorsanız bademli şekerpare tarifimiz tam size göre. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz basit bir tatlı olan bademli şekerpare tarifini ister konuklarınıza ister ailenize sunun. İşte bademli şekerpare tarifinin detayları ve malzeme listesi.

Basit ama lezzetli bir tatlı tarifi arıyorsanız sizin için sürekli evlerimizde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz şahane bir bademli şekerpare tarifi hazırladık. Tatlı yapmak için mutfakta uzun süreler geçirmek istemeyenler kısa sürede bademli şekerpare tarifini yaparak sofralarını tatlandırabilir. Bademli şekerpare tarifi için gerekli malzemeler listesinde 1.5 su bardağı un, 1 çay bardağı pudra şekeri, 125 gram margarin, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 kahve fincanı öğütülmüş badem, 1 adet yumurta, yarım limonun rendelenmiş kabuğu, 1 çorba kaşığı irmik, yarım çay bardağı irmik, yarım çay bardağı süt, üzerini süslemek için kabukları soyulmuş bütün badem var. Bademli şekerparenin şerbeti için ise 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su ve yarım limona ihtiyacınız var.

8 kişilik olan bademli şekerpare tarifinin hazırlanışı ise şöyle; Unu tezgaha eleyip, ortasını açın. Sırasıyla margarin, pudra şekeri, kabartma tozu, yumurta, öğütülmüş badem, irmit, süt ve limon kabuklarını koyup yoğurun. Hamur toparlandıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalara bölün ve yuvarlak şekil vererek derin bir tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerine ayıklanmış bütün bademleri bastırarak yerleştirin. 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Bu arada şerbet malzemesini kaynatıp, sıcak olarak tatlıların üzerine gezdirin. Şerbetini çekince servis yapın.