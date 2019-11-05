Yoga ve pilates ilk bakışta benzer egzersizlere sahip gibi görünse de detayda vücuda etkileri ve altlarında yatan felsefeler farklıdır. Fit bir vücut için, kilo vermek için yada esnekliğinizi arttırmak için yoga mı pilates mi yapmanız gerektiğine karar veremediyseniz haberimizdeki detaylar size yardımcı olabilir.

En sık sorulan sorulardan biridir: Yoga mı, Pilates mi? Cevap: Her ikisi de. Yoga ve pilatesin oldukça çok ortak yönü olmasına rağmen, her ikisinin felsefeleri ve vücuda etkileri farklıdır. İki egzersizin de faydalarını okuyup, ardından ikisini de deneyip, kararı bu doğrultuda kendiniz vermelisiniz.

Vücudun direncinin ve esnekliğinin arttırılması, zayıf kasların kuvvetlendirilmesi ve vücut bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için en etkili egzersiz türleri olarak yoga ve pilates karşımıza çıkar. Pilates daha çok vücudun fiziksel esnekliğini sağlamaya yöneliktir. Oysa yoga; ruh, beden ve zihin bütünlüğüne odaklanan, karma bir yaşam felsefesidir.

Pilatesin faydaları

Pilates bir vücut eğitimi biçimidir. Duruşunuzu düzeltir, kaslarınızı belirginleştirir. Doğru postür oluşturmak hem nefes almanızı kolaylaştırır hem de vücudunuzda oluşan ağrıları giderilmesine yardımcı olur. Zayıf kaslar da dahil olmak üzere, vücudunuzdaki bütün kasların çalışmasını sağlar.

Konsantrasyonu arttırır, farkındalık yaratır. Pilatesin temelinde doğru nefes alma tekniği yatar. Nefese yönelik konsantrasyon zihin ve vücut ilişkinizin geliştirilmesini sağlar. Vücutta hızlı bir sıkılaşma sağlar. Karın bölgesinde, kalçalarda ve bacaklarda ilk seanslardan itibaren hızlı bir sıkılaşmaya imkan tanır. Etkileri en hızlı gözlemlenebilen egzersizlerden biridir.

Kan dolaşımını arttırır, stresi azaltır. Doğru nefes alıp vermek, konsantrasyonunuzun artması, postürünüzün düzelmesi kan dolaşımının artmasını ve bu sayede de stress seviyesinin azalmasını sağlayacaktır.

Yoganın faydaları

Yoga, yaşın önemli olmadığı ve deneyimin gerek duyulmadığı, vücut ile zihin arasında bir farkındalık oluşturma biçimidir. Hem fiziksel hem ruhsal olarak kişiyi güçlendirir. Yaşam enerjisini arttırır.

Günlük yaşam kalitesini arttırır. Daha ilk seanslardan itibaren etkileri hissedilir hale gelen yoga, bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğün yakalanmasına yardımcı olur. Bu farkındalık hissi kendiniz ile daha barışık olmanıza olanak tanır. Sizi canlı tutar, enerjik kılar.

Vücudun dayanıklılığını arttırır. Yogada, özellikle omurgayı çevreleyen kasların üzerinde çalışılır. Bu da, omurganın esneklik kazanmasını, güçlenmesini sağlar.

Kronik kas ağrıları azalır. Asana adı verilen yoga pozlarının amacı, kasların doğru hareketlerle esnetilmesidir. Eklem ve kasların hareket kabiliyeti kazanması, ağrıların azalmasını ve önlenmesini mümkün kılar.

Hem yoganın hem pilatesin faydaları sadece bu sayılanlar ile sınırlı değil. “Yoga mı, pilates mi?” ikilemi yaşıyorsanız; ikisini de deneyin. Bırakın, vücudunuz ve ruhunuz doğru kararı versin.