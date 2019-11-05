Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında Merkez Bankası Eski Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan; ''Merkez Bankası başkanını görevden aldım çünkü laf dinlemedi.' dedi.

Cumhurbaşkanı AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Suriye'de yaşanan gelişmeler, terörle mücadele konusu, Türkiye'nin ekonomik gidişatı ve Merkez Bankası vardı.

Erdoğan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması ve yerine başkan yardımcılarından Murat Uysal'ın getirilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

''Görevden aldık çünkü laf dinlemedi''

- Ülkemize geçen sene döviz, faiz, enflasyon üzerinden oynanan oyunu bozduk. Faizi düşürmekten başka çare yok. Bunu düşürdükçe enflasyon da düşer. Araç ve konuk kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da Ekim ayı itibariyle yeniden tek haneli rakamlara düşürdük.

''Türkiye, dünyanın 20 ülke arasında yer alıyor''

- Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir. Ekonomimizi 2013-2018 arasında yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Türkiye, dünyanın 20 ülke arasında yer alıyor. Döviz rezervlerini yeniden 105 milyar dolar seviyesine yükselttik. Dünyada en çok turist çeken altıncı ülke olduk.

''IMF'den ülkeyi biz kurtardık''

- Geçenlerde ana muhalefet sözcüsü çıkmış, güya ekonomiden de anlıyormuş. IMF'den ülkeyi biz kurtardık. İktidara nasıl çamur atarız peşindeler. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Bunları sizin yapacak gücünüz yok. IMF olayını başlatan sizsiniz. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim. Sonra baktılar Türkiye veriyor, almaktan vazgeçtiler.

Bakın şimdi sistem değişince Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi de aldık. Önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık çünkü laf dinlemedi



''Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden rahatsız olanlar var''



- Savunma sanayinde geldiğimizde yüzde 20 şimdi yüzde 70'e varan bir rakamı yakaladık. Türkiye milli güvenliği için istediği gibi operasyon yapabiliyorsa savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ülkemize bıraktığımız en büyük miras olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden rahatsız olanlar var. Acaba Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Parlamenter demokrasi ile mi idare etmişti Türkiye'yi.

''Terörist başı FETÖ, bir projedir''

- 99 yılında ABD'ye sığınan terörist başı neden ABD'de tutuluyor. Sunulan dosyaları gördükleri halde neden onu saklıyorlar? Bulunmayan bir Hint kumaşı değil. Demek ki başka hikayeler var. DEAŞ'ın başı kendini öldürdü. O sizin için ne kadar önemliyse FETÖ denenen terör elebaşı da bizim için o kadar önemlidir. Terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir proje olarak da ABD'de 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır.

''Bunlar mertçe mücadele etmeyi bilmezler''

- Türlü bahanelerle ülkemizi uluslararası alanda köşeye sıkıştırma çabaları sürdü. Amaçları terör koridoruna razı etmekti. Sınırlarımıza yapılan saldırılar nedeniyle acil ihtiyaç duyduğumuz hava savunma sistemlerini bize satmadıkları için Rusya'dan S-400 aldık. Alternatif uçakları da araştırmaya başladık. Her şeyin alternatifi var. Bununla da bizi sıkıştıramayınca asırlık hesapları açtılar. Bunlar mertçe mücadele etmeyi bilmezler.

''Arada bir de mektuplar yazıyorlar''

- Her gün bir çıkıp ülkemizi tehdit ediyorlar. Meclislerinde hiçbir hükmü olmayan kararlar alıyorlar. Arada bir de mektuplar yazıyorlar. Böyle yapınca Türkiye geri mi çekiliyor? Siz PKK'yı-YPG'yi terör örgütü olarak raporlarınıza yazmayınca bu eli kanlı örgütler ibra mı oluyor? Elbette hayır.