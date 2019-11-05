Fikret Orman Tuğba Coşkun'la tatile çıktı otel parası dudak uçuklattı

Beşiktaş'taki başkanlık görevinden istifa eden Fikret Orman, sevgilisi Tuğba Coşkun'la Meksika'da tatil yapıyor. Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti geceliği 20 bin TL olan bir otelde konaklayacak.

Kırıldığını söyleyerek Beşiktaş başkanlığından istifa eden Fikret Orman, moral turuna çıktı. Beşiktaş'ın eski başkanı, sevgilisi Tuğba Coşkun'la birlikte soluğu ABD'de aldı.

Takvim'in aktardığı habere göre; Miami'de geceliği 9 bin liralık W Hotel'de konaklayan Fikret Orman, rotasını ise Meksika'ya çevirdi. Son dönemde Türk sosyetesinin gözde adresi olan Tulum'a gidecek olan Orman ile Coşkun, konaklamak için de dünyaca ünlü yıldızların tercihi olan bir oteli seçti.

Dünya yıldızları da oraya gidiyor

Sosyetik çift, konuşulanlara göre Kim Kardashian'dan Gwyneth Paltrow'a, Jennifer Lopez'den Justin Bieber'e kadar birçok starın da müdavimi olduğu Punta Minta Hotel'e rezervasyon yaptırdı.





Geceliği 20 bin TL

Tuğba Coşkun'la geceliği 3 bin 500 dolar yani yaklaşık 20 bin liralık otelde Meksika'nın egzotik havasını soluyacak olan Fikret Orman, böylece yaşadığı stres dolu günlerin yükünü de bir nebze olsun azaltacak.





'Fikret Orman, paralar nerede?'

Bilindiği üzere Fikret Orman, 7,5 yıl başkanlığını yaptığı Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar tarafından 'Fikret Orman, paralar nerede?' şeklinde tezahüratla protesto edilmişti.