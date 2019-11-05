Florin Andone'nin bonservisi 5 milyon Euro

Galatasaray, 7 resmi maçta 2 golü bulunan Rumen forvetin bonservisini almak için çalışmalara başlayacak.

Galatasaray, son dönemin en çok konuşulan ismi Florin Andone’nin bonservisini alma kararı aldı. Falcao’nun yokluğunda Cim-Bom’un ofansif hattında yer alan ve 7 resmi karşılaşmada 2 golü bulunan Rumen forvetin, sezon sonunu beklemeden sarı-kırmızılı kulübe kazandırılabileceği ifade edildi.

Cim-Bom, sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton’tan 700 bin euroya kiralanan, ancak sözleşmesine satın alma opsiyonu bulunmayan Andone’nin bonservisini almak için elini çabuk tutacak.

Sarı-kırmızılılar İngiltere'ye çıkarma yapacak

Teknik direktör Fatih Terim’in yeni gözdesi olan 26 yaşındaki golcü için sezon sonu beklenmeyecek.Mücadeleci futboluyla taraftarın da ‘Yeni Elmander’ yakıştırmasında bulunduğu Andone’nin Brighton ile sözleşmesi 2023’te bitecek.

Sezon sonunu beklemeden bonservis pazarlıklarına başlama kararı alan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki haftalarda İngiltere’ye çıkarma yaparak bu konuda somut adımlar atacak.

Performansı bonservisini arttırabilir

Andone’nin performansının daha da yukarı çıkacağı tahmin edilirken, bu durumda bonservisinin alınmasının zorlaşacağı beklentisi oluştu.

FFP’ye göre hareket etme zorunluluğu olan sarı-kırmızılılar, satılacak oyunculardan gelecek gelire göre operasyonu öne çekip bonservisini ocak transfer döneminde almaya çalışacak.

Ancak istenen satışların olmaması ve kaynak bulunamaması durumunda ise bu kez yaz dönemi için pazarlıklar erken başlayacak. Sarı-kırmızılıların, Rumen golcü için 5 milyon euroyu vermeye hazır olduğu belirtildi. Brighton, Andone’yi 6 milyon euro karşılığında Deportivo la Coruna’dan transfer etmişti.