Zehirli ıspanağı kaynağı belli oldu! Tarlaya giden oda başkanı şeytan otu buldu

İSTANBUL ve Tekirdağ'da zehirlenmelere sebep olan zehirli ıspanak olayında yeni haberler var. İstanbul'da zehirlenenlerin sayısı 108'e çıkarken, Tekirdağ'da sayı 40'ı buldu. Zehirli ıspanağın adresi ise tespit edildi.

İstanbul'da hastaneye başvuranların büyük bölümü Esenyurt'taki marketlerden alış veriş yaptığını belirtince gözler o markete döndü. Market sahibi Kamuran Aydemir, ıspanakları Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali'nden aldığı belirtip faturasını gösterdi.

İçinde zehirli otlar var

Market sahibinin reyonda satışına devam ettiği ıspanağın içinde yabancı otlara rastlandı. (Aşağıdaki görüntüler)

Ispanağın nereden geldiği belirlendi

İçinde yabancı otların yer aldığı ıspanağın kaynağı market sahibinin gösterdiği faturayla tespit edildi. Bayrampaşa'daki komisyoncu ıspanakların büyük bölümünü Ankara Beypazarı'ndan aldığını açıkladı.

İşçiler yanlışlıkla karıştırmış

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş da, söz konusu ıspanağın Beypazarı'nda üretilen ıspanağa karışmış yabancı otlardan kaynaklamış olabileceğini söyledi. Ateş, tarlanın kenarında bulunan yabancı otların, işçiler tarafından yanlışlıkla karıştırılmış olabileceğini söyledi.

Zehirli ıspanağın geldiği tarlada şeytan otu çıktı

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, zehirlenmelere yol açtığı iddia edilen ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı. Ateş, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok" dedi.

Fotoğraftaki şeytan otu denilen ve pıtırak olarak da bilinen yabani otlar.



Ateş, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın ardından ot bulunan tarlaya gittiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

-"Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu, karışma ihtimali var. Ispanak ekilen tarla 6 dekar, yabancı otların karıştığı alan yaklaşık 100 metrekaredir. Toplamda 15 ton ürün çıkar, 150-200 kilonun içine karışmış. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi.

-Bahsedilen ot ıspanakla biraz benzer; ama toplu olduğu zaman ayırt edilebilir. Tek başına ıspanağa benziyor. Bizim burada halk arasında 'pıtırak' dediğimiz bir ot. Bizim başımıza gelen bir şey değil. Bu olaydan sonra dikkat ettik. Şu anda yoğun bir hasat dönemindeyiz. Gönül rahatlığıyla insanlarımız yiyebilir. Büyük bir ihtimalle sınıra yakın bir yerde tek tük ıspanağın içinde çıkmış, işçiler karıştırmış olabilir. Nasıl denk geldi bilmiyoruz".

İlk defa ıspanaktan zehirlenme vakasını duyduklarını söyleyen ıspanak üreticisi İbrahim Coşkun da "Konu ıspanak mı, ot mu ortada bir bilgi kirliliği var. Ben ıspanaktan olduğunu düşünmüyorum. Buradan giden tonlarca ıspanak var. 44 kişi mi zehirlenecek? Ben ıspanaktan olacağını düşünmüyorum. 30 yıllık ıspanak üreticisiyim. İlk defa ıspanaktan zehirlenme duyuyorum" dedi.