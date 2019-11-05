Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

NBA'de Phoneix Suns, Devin Booker'ın yıldızlaştığı maçta Philadelpdia 76ers'ı 114-109 yendi ve ligde yenilgisiz takım kalmadı. 76ers'te Furkan Korkmaz, maçı 20 sayıyla tamamladı ve kariyer rekoru kırdı.

NBA'de Phoneix Suns, Philadelpdia 76ers'ı 114-109 yenerken; rakibinin bu sezonki yenilgisizlik unvanına son verdi. 76ers'ın da yenilmesiyle NBA'de bu sezon yenilgisiz takım kalmadı.

Phoneix'te Devin Booker maçı 40 sayıyla tamamlarken, ona Ricky Rubio 21 sayı ve 10 asistle eşlik etti. Suns'ın, yüzde 53.2 şut isabetiyle oynadığı maçta, Aron Baynes 3, üçlük olmak üzere 15, Kelly Oubre ise 14 sayı kaydetti. Bu sezon 7. maçta 5. galibiyetini elde eden Suns, 2013-1014'ten bu yanaki en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Sixers'ta ise Al Horford 32 sayıyla oynamasına karşın bu performansı yenilgiyi önleyemedi. Sezonun en yüksek sayı istatistiğini yakalayan Horford, 5 üçlük isabet sağladı. Konuk ekipte Tobias Harris 24 sayı ve 10 ribaunt'luk bir performans sergiledi.

Maça ilk 5'te başladı

Geçen Çarşamba günü oynanan Minnesota maçında Karl-Anthony Towns ile kavga ettiği için 2 maç ceza alan Joel Embiid'in yerine maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, 34 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 20 sayı, 5 ribaunt ve 2 isastle tamamladı.

NBA kariyer rekoru kırdı

Portland'ı deplasmanda 129-128 yendikleri maçın son saniyesinde kaydettiği üçlüğükle spotları üstüne çeken Furkan Korkmaz, 20 sayıyla da NBA kariyer rekoru kırdı.

Furkan bu maçta da bitime 3.4 saniye kala kaydettiği üçlükle skoru 110-109'a getirse de, Rubio iki faul atışından bulduğu sayılarla skoru ilan etti ve ev sahibi salondan 114-109 galip ayrıldı.

Maçı 40 sayıyla tamamlayan 23 yaşındaki Devin Booker, 16 bin sayı barajını aşan NBA tarihindeki en genç 8. oyuncu oldu.

NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçlarda alınan sonuçlar:

Washington: 115 - Detroit: 99

Brooklyn:135 - New Orleans:125

Memphis: 100 - Houston: 107

Minnesota: 106 - Milwaukee: 134

Phoneix: 114 - Philadelphia: 109