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Falcao'dan "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna yanıt

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao, tedavi süreciyle ilgili konuştu.

Tedavisine İspanya'da devam eden Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sakatlık durumu ve Real Madrid maçı hakkında açıklama yaptı.

"Çok iyi, teşekkürler. İyileşiyorum"
İspanya'da bir televizyon programına konuşan Radamel Falcao, Real Madrid maçı için "Bu maç dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz." dedi. "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusunu yanıtlayan Falcao, "Çok iyi, teşekkürler. İyileşiyorum." şeklinde yanıt verdi.



"İspanya'yı özlüyor musun?
Kolombiyalı golcü "İspanya'yı özlüyor musun? İnsanlar halen seni hatırlıyor" sorusunu ise "Evet, evet. Teşekkür ederim" ifadeleriyle yanıtladı.

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