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Serdar Ortaç Leman Davran aşkı olay oldu yaş farkı kaç?

Geçtiğimiz aylarda manken Chloe Loughnan ile olan 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Serdar Ortaç aşkını itiraf etti. Aşka küsmediğini ve turp gibi olduğunu söyleyen Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi TRT'nin Seksenler dizisinde rol alan Leman Davran. Peki Özlem Leman Davran kimdir, kaç yaşında?

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğini bitirmiş ve model olan Chloe Loughnan ile yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz günlerde sahne alan Serdar Ortaç aşka küsmediğini ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Hayatımda biri var diyen Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi Leman Davran çıktı. Leman Davran Seksenler dizisinde oyuncu. 

49 yaşındaki popçu, Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Sahnede izleyicilerle ara ara sohbet eden Ortaç, sağlığı için ''Turp gibiyim'' derken aşk itirafıyla şaşırttı. Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek aşka küsmediğini belirtti.

Ünlü popçunun yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Özlem Leman Davran olduğu iddia edildi.

Aşk itirafının ardından Serdar Ortaç'ınkendisini en önden dinleyen oyuncu Leman Davran'ın gözlerine bakarak 'Karabiberim' şarkısını söylemesi dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ: Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de oyuncu Leman Davran ile görüntülenmişti. Ortaç durumu beraber sanat okulu kurduklarını iş için görüştüklerini açıklamıştı.

LEMAN DAVRAN KİMDİR: Leman Davran 1990 doğumlu olan ve daha önce “Aysel ile Ahmet” isimli kısa filmi ile YouTube üzerinde gördüğümüz Özlem Leman Davran’ın kadına şiddet ve cinsel istismara dikkat çeken bir kısa filmi de bulunuyor.

YouTube üzerinden ulaşılan görüntülere göre Davran, hayatının büyük bir kısmını oyunculuğa adamış. Seksenler dizisinin bazı bölümlerinde zaman zaman rol alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Leman Davran, Seksenler ve Kardeş Çocukları dizisinin yanı sıra Kırmızı filminin kadrosunda yer almıştı. 29 yaşındaki güzel oyuncunun boyu ise 1,81. 

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