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İzmir'den kahreden haber: Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu

İZMİR ’de eğitim sırasında fenalaşan Mehmet Yaralı (23), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İZMİR 'de Foça 7. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndan, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı'nın, eğitim sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı bildirildi.

Kurtarılamadı

Fenalaşan Mehmet Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Yaralı’nın cenazesi, otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazesi Konya'ya gönderilecek

Şehit olan Yaralı’nın cenazesinin, memleketi Konya’ya gönderileceği belirtildi.

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