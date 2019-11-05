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Galatasaray Bande'ye kancayı taktı

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, transferde gözünü genç yıldızlara dikti.

Geçtiğimiz sezonlarda Garry Rodrigues, Bruma ve Onyekuru gibi dikine gidebilen kanatları bulunan sarı-kırmızılılar, bu sene o bölgede hızlı oyuncu eksikliği yaşıyor. Bu eksiği gidermek isteyen Terim’in Burkina Fasolu Hassane Bande’ye kancayı taktı.

Ajax’ta forma şansı bulamayan ve U21 takımıyla çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki oyuncu konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Sarı-Kırmızılılar Hassane Bande’yi satın alma opsiyonu ile kiralamaya çalışacaklar.

Hollanda ekibi, genç kanat oyuncusunu 2018 yılında 8.25 milyon euro karşılığında Mechelen’den transfer etmişti. Sol kanatta oynayan ve aynı zamanda santrfor ile sağ kanat mevkilerinde de görev yapabilen genç futbolcu, Burkina Faso Milli Takımı’nda 3 kez oynadı.

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