HABER /  EKONOMİ

BTK 120 bilişim uzman yardımcısı alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) 120 bilişim uzman yardımcısı alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BTK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla 120 bilişim uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bilişim uzman yardımcıları, başta Ankara'daki merkez teşkilat olmak üzere çeşitli illerde görev yapacak.

Yazılı sınav Ankara'da, merkez teşkilatı için 21-22 Aralık'ta, taşra teşkilatı için 28 Aralık'ta yapılacak. 

Yazılı sınava katılacak adaylar ve sonrasında sözlü sınava girecekler, kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Zeki Üçok'tan Erdoğan'a Bülent Arınç'ı görevden atın çağrısı
Trump duyurmuştu! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için başvurdu
Fatih Altaylı Emre Belözoğlu'nu bombaladı: Felaket vakası
Türkiye'nin yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ablası yakalandı
Beştepe'den ABD'nin raporuna sert tepki
Himalaya'ya YPG paçavrası dikecekti! Düşüp öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Pilava ne kadar su konulur tane tane pilav için en ideal ölçü!
5 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
Düğününe gelen asker kazada hayatını kaybetti
MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta SİHA'larla 5 terörist etkisiz hale getirildi
Çocuklara cinsel tacizle suçlanan Michael Jackson yaşıyor mu? Bu görüntüler dünyayı karıştırdı!
Yorumlar