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Ahmet Zeki Üçok'tan Erdoğan'a Bülent Arınç'ı görevden atın çağrısı

KHK bir faciadır sözleri olay olan YİK üyesi Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor. Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Erdoğan'a Arınç'ı görevden alması için çağrı yaptı.

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Üçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak "Bülent Arınç’ı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atın.'' dedi.

Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atılmasını talep etti

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atılmasını talep ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından şu şekilde seslendi;

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