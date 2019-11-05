Ahmet Zeki Üçok'tan Erdoğan'a Bülent Arınç'ı görevden atın çağrısı

KHK bir faciadır sözleri olay olan YİK üyesi Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor. Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Erdoğan'a Arınç'ı görevden alması için çağrı yaptı.
Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Üçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak "Bülent Arınç’ı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atın.'' dedi.
Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atılmasını talep etti
Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atılmasını talep ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından şu şekilde seslendi;
Sn.Cumhurbaşkanım,— Ahmet Zeki Üçok (@ucokahmetzeki) November 4, 2019
Damadı Fetö’den yargılanan,
Yayınladığınız KHK için facia diyen,
FETÖ Firarisinin pastanesini ziyaret eden,
Fetöcülere Yargıtay sizi kurtaracak diyen,
Terörist Gülen’in arabulucusu olan,
BÜLENT ARINÇ’ı
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELİĞİNDEN
ATIN. pic.twitter.com/vBojq1hj9w