Galatasaray Ocak'ta Belhanda'yla yollarını ayırıyor

Fas medyası, Galatasaray'ın Belhanda'yla Ocak’ta yollarını ayırmak istediğini, iki tarafın da bu konuda gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında taraftara küfür ettiği için, hedef haline gelen Belhanda, Sarı-Kırmızılı takımın Rizespor’la sahasında oynadığı karşılaşmada ise forma giymedi.

Bu gelişmeleri Fas basını, Belhanda’nın, Galatasaray’dan kopmak üzere olduğu şeklinde yorumladı.

“Belhanda bu kış Galatasaray’dan ayrılacak”

Fas basını, “Belhanda bu kış Galatasaray’dan ayrılacak” başlığıyla verdiği haberinde, oyuncunun mutsuz olduğunu ve Galatasaray’ın da onu göndermek için kulüp aradığını vurguladı.

Fransa'ya geri dönebilir

Sarı-Kırmızılı yönetimin oyuncuya gelen teklifleri değerlendireceği belirtilen haberde, oyuncunun Fransa’ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Taraftarla arasına kara kedi girdi

10 milyon euro bonservisle satın alınan Belhanda, son 2 sezonda kazanılan şampiyonluklarda başarılı futboluyla önemli bir paya sahip oldu. Ancak bu sezon işler kötü gidince, taraftarla arasına kara kedi girdi.