HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Ocak'ta Belhanda'yla yollarını ayırıyor

Fas medyası, Galatasaray'ın Belhanda'yla Ocak’ta yollarını ayırmak istediğini, iki tarafın da bu konuda gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında taraftara küfür ettiği için, hedef haline gelen Belhanda, Sarı-Kırmızılı takımın Rizespor’la sahasında oynadığı karşılaşmada ise forma giymedi.

Bu gelişmeleri Fas basını, Belhanda’nın, Galatasaray’dan kopmak üzere olduğu şeklinde yorumladı.

“Belhanda bu kış Galatasaray’dan ayrılacak”
Fas basını, “Belhanda bu kış Galatasaray’dan ayrılacak” başlığıyla verdiği haberinde, oyuncunun mutsuz olduğunu ve Galatasaray’ın da onu göndermek için kulüp aradığını vurguladı.

Fransa'ya geri dönebilir
Sarı-Kırmızılı yönetimin oyuncuya gelen teklifleri değerlendireceği belirtilen haberde, oyuncunun Fransa’ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Taraftarla arasına kara kedi girdi
10 milyon euro bonservisle satın alınan Belhanda, son 2 sezonda kazanılan şampiyonluklarda başarılı futboluyla önemli bir paya sahip oldu. Ancak bu sezon işler kötü gidince, taraftarla arasına kara kedi girdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gözde Kırdar'ın forması emekli edildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Zeki Üçok'tan Erdoğan'a Bülent Arınç'ı görevden atın çağrısı
Trump duyurmuştu! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için başvurdu
Fatih Altaylı Emre Belözoğlu'nu bombaladı: Felaket vakası
Türkiye'nin yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ablası yakalandı
Beştepe'den ABD'nin raporuna sert tepki
Himalaya'ya YPG paçavrası dikecekti! Düşüp öldü
ÖNCEKİ HABERLER
BTK 120 bilişim uzman yardımcısı alacak
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Pilava ne kadar su konulur tane tane pilav için en ideal ölçü!
5 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
Düğününe gelen asker kazada hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan Arda Ayten'in olay cevabı!
Yorumlar