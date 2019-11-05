Fatih Altaylı Emre Belözoğlu'nu bombaladı: Felaket vakası

Fatih Altaylı, Kayserispor-Fenerbahçe maçında rakibi Abdennour'a küfür eden Emre Belözoğlu için ''Emre Belözoğlu diye Türk sporunda bir felaket vakası var. Küfür ediyor, ırkçılık yapıyor saha içerisinde hiç kimsenin bir şey dediği yok.'' dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Serkan Reçber ve Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda Kayserispor maçında yerde yatan rakibi Abdennour'a küfür eden Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında bomba açıklamalar yaptı.

''Yerde yatan futbolcuya sövüyor''

''Emre Belözoğlu diye Türk sporunda bir felaket vakası var.'' diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı; ''Dünyanın medeniyetin, adaletin a'sının insan haklarının i'sinin olduğu bir ülkesinde Emre Belözoğlu değil futbol oynamak sahanın kenarından geçemez! Irkçı! Küfür ediyor, ırkçılık yapıyor saha içerisinde hiç kimsenin bir şey dediği yok. Yerde yatan futbolcuya sövüyor!

''Ana avrat küfür edebilirler desinler biz de rahatlayalım''

Yayıncı kuruluş da diyor ki 'Doğru, küfür etti, yayın kurallarımız gereği yayınlayamıyoruz' Adam yerde yatıyor bu da eğilmiş sövüyor. O zaman futbol kurallarına adının harfleri Emre Belözoğlu şeklinde dizilmiş olan futbolcuların sahada canlarını ne isterse yapıp hakemler dahil herkese ana avrat küfür edebilirler desinler biz de rahatlayalım! Emre'nin de değeri ona göre belirlensin.

''Böyle bir şey olur mu''

Canı ne isterse yapabilir çünkü o FIFA tarafından ayrıcalık verilmiş futbolcudur. Başka bir yerde var mı? Yok. 39 yaşında emekli oluncaya kadar istediğini yapacak! Böyle bir şey olur mu? MHK diyor ki 'Algı yaratmayın' Algıyı biz yaratmıyoruz, siz yaratıyorsunuz! Ben Galatasaray olsam seneye Emre'yi 15-20 milyon verip transfer ederim çünkü istediğini yapma özgürlüğüne sahip bir başka futbolcu yok. Messi'yi Ronaldo'yu alsan hakeme küfür etme özgürlükleri yok! Emre bunu yapınca takımda da özgüven oluşuyor. Emre'yi gören Serdar Aziz de aynısını yapıyor.

''Emre Belözoğlu'nun futboluna şapka çıkarıyorum o başka''

TFF, MHK, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu, TFF altında toplanan acayip grup diyor ki 'Emre istediğini yapar, karışamazsınız' Sonra da diyorlar ki 'Adil lig yönetmeye çalışıyoruz. Siz ne kötü niyetli heriflersiniz' Gidip beni sağa sola şikayet ediyorlar. Hadi lan! İstediğiniz yere gidin! Emre Belözoğlu'nun futboluna şapka çıkarıyorum o başka bir şey ama uyulması gereken kurallar var. Hakemi ittir kaktır, ona küfret, bunu aşağıla, ırkçı söylemlerde bulun! Geçen sene de bunları söylüyordum. Dünyanın başka yerinde Emre'yi sahada 5 dakika tutmazlar ya! Şimdiye kadar futbol hayatı 15 kez bitmişti! Buna Emre'nin kabahati demiyorum, bu TFF'nin MHK'nin kabahati.''