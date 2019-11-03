Emre Belözoğlu milyonların önünde küfür etti

Spor Toto Süper Lig’in 10. Haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında tepki çeken görüntüler yaşandı.

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlanan rakibi Abdennour’a küfretti.

Belözoğlu, saha kenarında yerde yatan rakibinin yanına gelerek, İngilizce, "Karını ..." diye küfrettikten sonra yanından ayrıldı.

Emre Belözoğlu , denen adam rakibine hakaret edip küfür ediyor yayıncı kuruluşa ses net gidiyor nerede bu var başında duran hakemler ? pic.twitter.com/A1YJqspYAZ