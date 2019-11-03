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Emre Belözoğlu milyonların önünde küfür etti

Kayserispor-Fenerbahçe maçında ilk yarının son bölümünde tepki çeken bir olay yaşandı. Sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlanan rakibinin yanına giderek küfretti.

Spor Toto Süper Lig’in 10. Haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında tepki çeken görüntüler yaşandı.

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlanan rakibi Abdennour’a küfretti.

Belözoğlu, saha kenarında yerde yatan rakibinin yanına gelerek, İngilizce, "Karını ..." diye küfrettikten sonra yanından ayrıldı.

İlk yarının son bölümünde meydana gelen olay büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Emre Belözoğlu'na eleştiri yağdırdı.

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