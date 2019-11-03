PKK'lılar CHP'nin etkinliğini bastı

CHP İsviçre Birliği'nin Zürih'te düzenlediği etkinliği PKK yandaşları basarak bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katılacağı toplantı salonundaki baskına polis müdahale etti.

İSVİÇRE’nin Grenchen şehrinde CHP İsviçre Birliği'nin Zürih'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlaması etkinliğini terör örgütü PKK taraftarları bastı.

Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davetliydi.

Kaftancıoğlu konuşma yapacaktı

Özkoç ve Kaftancıoğlu'nun salona gelmesine az bir süre kala, salona giren ve konuşma yapılacak olan alanın önüne gelen terör örgütü PKK mensupları terörist başı Öcalan'ın resminin basılı olduğu bir pankart açtı.

Bunun üzerine CHP'liler ile PKK'lılar arasında tartışma çıktı. CHP yönetimi partilileri güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkardı. Salon yönetimi ise polise haber verdi. Yaklaşık 500 CHP'li salon dışında bekliyor.

PKK'lılara polis müdahale etti

Terör örgütü PKK'nın CHP İsviçre Birliği'nin etkinliğini 15 kişilik bir grupla basmasının ardından polis Solothurn'daki düğün salonuna geldi.

Polis PKK'lılarla yaptığı görüşme sonrası, CHP'lilerden etkinliği iptal etmesini istedi. Bunun üzerine CHP İsviçre Birliği Başkanı Nadir Köklü polise "Bu mümkün değil. Salonu boşaltın ve bize teslim edin. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kapıda 1000 kişi ile bekliyoruz" tepkisini gösterdi.