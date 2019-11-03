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Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Şoför 3 kişiyi bıçakladı denize atlayıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ'ta bir otobüs durağa daldı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

9 yolcu yaralandı
İlk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. 

Sürücü 3 kişiyi bıçaklamış
Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

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