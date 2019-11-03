Başak Demirtaş TÜYAP'ta çok konuşulacak açıklamalar yaptı

TÜYAP'ta HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını imzalayan eşi Başak Demirtaş, "Halkın ilgisi daha da artmış, bir insanın düşüncelerini hapsedemezsiniz" diye konuştu.

Başak Demirtaş, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle bu yıl Büyükçekmece'de 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda (TÜYAP) Selahattin Demirtaş'ın ikinci hikaye kitabı olan 'Devran'ı imzaladı.

"Bir insanın düşüncelerini hapsedemezsiniz"

T24'e konuşarak Devran'ın imza gününde çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Demirtaş, "Gerçekten şunu bir kere daha anladık. Halkın ilgisi daha da artmış bir durumda. Bir insanın düşüncelerini hapsedemezsiniz. Bunu halkımız buradaki ilgisiyle bir kez daha gösterdi. Biz de buradan çokça selam ve sevgi götüreceğiz Selahattin'e" dedi.

"Moral ve sağlık açısından iyi durumda"

Selahattin Demirtaş ile dün görüştüğünü söyleyen Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın moral ve sağlık açısından iyi durumda olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın, kitabın imza gününe gelemeyen birçok insana da selamının olduğunu söyleyen Demirtaş, "Bu vesileyle buraya gelen veya gelemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu bize moral oluyor"

Selahattin Demirtaş'ın 2016 yılında yayımlanan 'Seher' kitabının da çok ilgi gördüğünü vurgulayan Demirtaş, "Bu bize moral oluyor" ifadelerini kullandı.