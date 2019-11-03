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Henry Onyekuru Ocak’ta Galatasaray’da

Galatasaray, Monaco'da forma giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru ile ara transfer dönemi içine l sıkıştı.

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray'da Ocak ayının ilk transferi kesinlik kazandı.

Galatasaray, Monaco'da forma giyen ancak yedek kulübesine hapsolan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile ara transfer dönemi için el sıkıştı.

Şampiyonlukta pay sahibiydi
Nijeryalı kanat forvet oyuncusu bugüne kadar 146 maçta 57 gol atıp 19 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralanan Onyekuru, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.



Terim çok istiyordu
Teknik direktör Fatih Terim, ara transfer döneminde takıma takviyeler yapılacağını daha önce açıklamıştı. Terim'in en çok istediği bölgeler arasında kanatlar yer alıyor.

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