AK Parti'nin 'Millete hizmette 17. yıl' klibi hızla yayılıyor

AK Parti İstanbul teşkilatı, AK Parti'nin iktidara gelişinin 17. yılına özel dikkat çeken bir video yayınladı.

AK Parti İstanbul resmi sitesinden paylaşılan video kısa sürede ilgi topladı.

"3 Kasım 2002'de olduğu gibi..."

Paylaşımda, '3 Kasım 2002'de olduğu gibi bugün de; Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizden başka güç, milletimizin duasından daha güzel hiçbir kazanç tanımıyor, milletimizin sevinçlerini milletimizle beraber çoğaltmanın azim ve gayreti içinde çalışıyoruz.' sözlerine yer verildi.

İşte o paylaşım: