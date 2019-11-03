Ümit Özat türkü söyledi Aziz Yıldırım kendinden geçti

Teknik direktör Ümit Özat, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde başkanlığını yapan Aziz Yıldırım'ın doğum günü partisinde türkü seslendirdi.

Adını başkan olarak Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdıran ve son seçimdeki yarışta başkanlığı Ali Koç’a kaybeden Aziz Yıldırım, dün 67. yaşını Dalyan Kulüp’te kutladı.

Görkemli kutlamaya, Yıldırım’ın başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurullarında yer alan Nihat Özbağı, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu, Ümit Özat ve dostları katıldı.

Aziz Yıldırım için türkü söyledi

Son olarak Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, eline mikrofonu alıp sahneye çıktı ve eski başkanı için türkü söyledi.







Fenerbahçe TV de kutladı

Sarı- Lacivertliler’in kanalı Fenerbahçe TV’nin Twitter hesabından da Yıldırım’ın 67. yaş günü, özel bir video ile kutlandı.

Eski Başkanlarımızdan Aziz Yıldırım’a nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz. pic.twitter.com/BzxxXVRqJq — FBTV (@fbtv) November 2, 2019

“Mutlu yıllar baba”

Ayrıca Kanarya’nın eski oyuncularından Emmanuel Emenike de sosyal paylaşım sitesindeki hesabından eski başkanla olan fotoğrafını paylaşıp, “Mutlu yıllar baba” diye yazdı.



