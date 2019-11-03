HABER /  DÜNYA

Turistlerle 'selamlaşmak' isteyen 7 tonluk fil otomobili ezdi

TAYLAND'da turistlerle 'selamlaşmak' isteyen 7 tonluk fil, otomobilin üzerine oturdu. Filin ezdiği araçta yaralanan olmazken maddi hasar oluştu

Tayland Khao Yai Milli Parkı'nda otomobiliyle gezen turist, 34 yaşındaki bir erkek fille karşılaştı. Duea adlı 7 tonluk fili karşısında gören sürücü aracını durdurmayı başardı. Ancak fil durmak yerine aracın üzerine uzanmayı tercih etti. Sürücü, aracı ezilmeden birkaç saniye önce yaya olarak kaçmayı başardı.

‘selamlaşmak’ için geliyor

Khao Yai Milli Parkı'nın Facebokk hesabında salı günü paylaşılan mesajda Duea’nın yağışlı ve soğuk sezonlar arasında her zaman turistlerle ‘selamlaşmak’ için geldiği yazıldı. Park, turistlere kendilerine doğru gelen bir fil görmeleri halinde araçlarını filden 30 metre ötede durdurmaları ve filin kendilerine doğru gelmeye devam etmesi halinde ters yöne ilerlemelerini tavsiye etti.

Uyarıda “Fotoğraf çekmek için aracı durdurmayın çünkü o poz siz ve aracınız için tehlike oluşturabilir” denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkını bitiren kadın o mu? Serenay Sarıkaya bombaladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti harekete geçti! Teşkilatların yüzde 60'ı değiştiriliyor
ABD Aynularab (Kobani) sonrası Rakka üssüne de askerlerini konuşlandırdı
Vodafone İstanbul Maratonunda kazananlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Afrin için çarketti! Askerlerimiz çekilseydi...
Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a KHK tepkisi! FETÖ’yü aklama çabası
Kadın broker Safiye Gökçen Yüce 375 milyon TL ile sırra kadem bastı
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ağaoğlu: Hakkımız çalınmasın yeter
2019 ilk ara tatil tarihi ne zaman başlıyor karne alınacak mı?
Beşiktaş derbisi Abdurrahim Albayrak'ı fıtık etti
Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi
George Hagi'den Galatasaray'a altın öneri
3600 ek gösterge son haberleri kimlerin maaşı artacak yeni bilgi
Yorumlar