AK Parti harekete geçti! Teşkilatların yüzde 60'ı değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ömerleri bulacağız" sözleriyle büyük bir değişim mesajı vermişti. AK Parti teşkilatlarında yüzde 60'ın üzerinde değişime gidecek.

AK Parti'nin 7'inci Büyük Olağan Kongresi takvimi kapsamında, yılbaşından itibaren ilçe kongrelerinin başlaması ve teşkilatlardaki yeni yönetim yapısının büyük oranda gençlerden oluşmasına yönelik çalışma yapılıyor.

"Eş-dost düzenine geçit verilmeyecek"

AK Parti yönetimi, 1 Ocak'tan itibaren ilçe kongrelerini, nisan ayından itibaren ise il kongrelerini başlatacak.

İlçelerden başlamak üzere yönetim kademelerinde 'Eş-dost' düzenine geçit verilmeyecek.

Hem illerde hem de ilçelerde, partiyi taşıyacak isimler yönetime getirilecek. Parti kaynakları, kongrelerde yönetime getirilecek isimlerle ilgili kriterlerin belirlendiği, bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 60'ın üzerinde bir oranda değişime gidileceğini dile getirdi:

Gençlere ağırlık verilecek

AK Parti kurmayları "Teşkilatlarda gençlere ağırlık verilecek ve güçlü bir yönetim yapısı kurulacak. Cumhurbaşkanı'mızdan edindiğimiz izlenim değişimin büyük olacağı yönünde. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin gücü teşkilatlara da yansıtılacak" değerlendirmesini yaptı.

Kongre sürecine ilişkin öneriler alınıyor

AK Parti yönetimi, her il için ayrı 'İl koordinatörü' de belirledi. Eski ve yeni milletvekillerinden oluşan il koordinatörleri, kongre sürecine ilişkin sorumlu oldukları illerde çalışma yapmaya başladı. Özellikle, o ilin ileri gelenleri, STK'ları, mevcut milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ile tek tek görüşerek, kongre sürecine ilişkin önerileri alınıyor.

Görüşmelerde, 'Değiştirilmesi istenen teşkilat yöneticileri ve bunun gerekçeleri' soruluyor.

Yeni isim tespitleri yapılıyor

Anket formatında yapılan görüşmelerde, yönetime getirilecek yeni isimlerin kim olabileceği konusunda da tespitler yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda il başkanı adaylarının isimleri alternatifli olarak Cumhurbaşkanına sunulacak. Kongrede kimin aday gösterileceğine, Erdoğan'ın o ilin milletvekilleri ve parti yöneticileri ile yapacağı değerlendirmelerden sonra karar verilecek.