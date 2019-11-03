Beşiktaş derbisi Abdurrahim Albayrak'ı fıtık etti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçını izlerken gösterdiği ani reaksiyon sonrası boyun fıtığı oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda oynanan maçta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.

Derbi maçı fıtık etti

Beşiktaş derbisini seyrederken bir pozisyona çok heyecanlanan ve ani bir reaksiyon veren Abdurrahim Albayrak, o an boynunda bir ağrı hissetti. Ağrının geçmemesi üzerine doktora giden Albayrak'a yapılan kontrollerin ardından boyun fıtığı teşhisi kondu.

Operasyon geçirecek

Abdurrahim Albayrak'ın boyun fıtığı ağrısının bel ağrılarına da neden olduğu öğrenildi. Galatasaray yöneticisi Albayrak, önümüzdeki günlerde boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçirecek.