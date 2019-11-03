HABER /  DÜNYA

ABD Aynularab (Kobani) sonrası Rakka üssüne de askerlerini konuşlandırdı

Barış Pınarı Harekatı başlarken Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çeken ABD, Aynularab'daki üssüne yerleşmesinin ardından Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.

ABD ordusunun sevk ettiği ve aralarında personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikabın olduğu konvoy, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinden geçerek Rakka ilinin batısında yer alan Cezre üssüne ulaştı. Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.

Kobani'deki üssüne döndü

ABD ordusunun Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab’ın (Kobani) güneyindeki Sırrin beldesindeki silolar bölgesinde yer alan eski üslerine yeniden yerleştiğini duyurmuştu.

Kullanılmaması için bombalamıştı

Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD’nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı. ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı başlayınca Sırrin'deki hava üssünü boşaltmış ve kullanılmasın diye bombalamıştı.

Petrol bölgesinde devriye

ABD ordusu dün ayrıca Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ADA'nın yeni anketinden çarpıcı sonuçlar! Yeni partiler 3'ünü baraj altına itiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Vodafone İstanbul Maratonunda kazananlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Afrin için çarketti! Askerlerimiz çekilseydi...
Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a KHK tepkisi! FETÖ’yü aklama çabası
Kadın broker Safiye Gökçen Yüce 375 milyon TL ile sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet edildi! Türkiye'de çalışacaklar
Trump yönetiminden bir ilk! Mülteci kontenjanı tarihte hiç bu kadar olmamıştı
ÖNCEKİ HABERLER
10 Kasım şiirleri kısa duygusal ilkokul 10 Kasım şiirleri
Ahmet Nur Çebi'nin yüzü gülüyor
Ankara İstanbul hızlı tren fiyatları kaç para TCDD güncel fiyatları
Fransızlardan Yusuf Yazıcı'ya övgü: Güçlü Türk kafası
Ankara Eskişehir hızlı tren biletleri kaç para 2019 TCDD
Kısa bacaklı kadınlar nasıl giyinmeli pantolon bot ayakkabalı elbise önerileri
Yorumlar 11 yorum