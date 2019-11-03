ABD Aynularab (Kobani) sonrası Rakka üssüne de askerlerini konuşlandırdı

Barış Pınarı Harekatı başlarken Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çeken ABD, Aynularab'daki üssüne yerleşmesinin ardından Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.

ABD ordusunun sevk ettiği ve aralarında personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikabın olduğu konvoy, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinden geçerek Rakka ilinin batısında yer alan Cezre üssüne ulaştı. Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.

Kobani'deki üssüne döndü

ABD ordusunun Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab’ın (Kobani) güneyindeki Sırrin beldesindeki silolar bölgesinde yer alan eski üslerine yeniden yerleştiğini duyurmuştu.

Kullanılmaması için bombalamıştı

Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD’nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı. ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı başlayınca Sırrin'deki hava üssünü boşaltmış ve kullanılmasın diye bombalamıştı.

Petrol bölgesinde devriye

ABD ordusu dün ayrıca Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı.