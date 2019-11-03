Furkan Korkmaz son saniyede attı Philadelphia 76ers kazandı

Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü ile Portland Trail Blazers'ı mağlup etti.
NBA'de sabaha karşı oynanan Philadelphia 76ers ile Portland Trail Blazers arasında oynanan maça milli basketbolcu Furkan Korkmaz damga vurdu.
Milli basketbolcu Philadelphia 76ers’in Portland Trail Blazers’ı deplasmanda 129-128 mağlup ettiği mücadelede bitime 0,4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımı 76ers’ı galibiyete taşıdı. Philadelphia bu sonuçla ligde 5’te 5 yaparak NBA’de yenilmezliğini sürdüren tek takım olma ünvanını sürdürdü.
11 sayı, 3 ribaund ve 2 asist
Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 3 ribaund ve 2 asistlik performansla tamamladı.
𝐀𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐔𝐑𝐊𝐀𝐍 𝐊𝐈𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆 pic.twitter.com/f52lsN1tp3— Philadelphia 76ers (@sixers) November 3, 2019
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:
Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 115 - 104 Detroit Pistons – Brooklyn Nets: 113-109 Orlando Magic – Denver Nuggets: 87-91 Memphis Grizzlies – Phoenix Suns: 105-114 Washington Wizards – Minnesote Timberwolves: 109-131 Milwaukee Bucks – Toronto Raptors: 115-105 Golden State Warriors – Charlotte Hornets: 87-93 Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers: 128-129