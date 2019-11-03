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Türkiye'den yeni petrol hamlesi! 3 ilde harekete geçildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırılırken, Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Batman'ın Kozluk ilçesindeki petrol arama ve işletme sahalarında da kamulaştırma kararları verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, söz konusu alana 969 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

Siirt ve Batman'da kamulaştırma kararı

Ayrıca Siirt'in Kurtalan ilçesi, Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi, Kumlupınar köyünde de petrol işletme ruhsat sahasındaki 332 parsel numaralı taşınmazın 13 bin 779 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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