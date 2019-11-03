Babasının kullandığı pikabın altında kalan minik çocuk yaşamını yitirdi

MERSİN'de, babasının geri manevra yaptığı pikabın altında kalan 7 yaşındaki talihsiz çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti
Olay, saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. H.P., 33 PY 728 plakalı pikabıyla geri manevra yaptığı sırada, iddiaya göre oğlu Baran P.'yi görmedi.
Çocuğu pikabın altında kaldı
Baran P, pikabın altında kaldı. Baran P'nin sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Baran P. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran P. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
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