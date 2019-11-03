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Taliban Afganistan'da saldırdı! Aynı aileden 7 kişi öldü

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin hepsi aynı aileden.

Paktika Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Paktika'nın Sarhavza ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Aryen, hayatını kaybedenlerden dördünün aynı aileden olduğunu söyledi.Aryen, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini ifade etti.Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.Diğer yandan dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde meydana gelen patlamada 9 çocuk hayatını kaybetmişti.

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