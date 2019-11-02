Trabzonspor - Göztepe maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 10. hafta maçında Trabzonspor. evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer sahasında 9 maç sonra yenilgi yaşadı.

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan maç Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle son buldu. Konuk ekibe 3 puanı getiren gol 31. dakikada Cameron Jerome'dan geldi.

Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda kurduğu baskıda Göztepe kalecisi Beto gole izin vermedi. Pereira'nın 90+4'te attığı kafa golü ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Trabzonspor sahasında 9 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de 21 maçtır rakiplerine gol atmayı başaran Trabzonspor'un bu serisi son buldu. Bordo-mavililer bu sezon ligde ilk kez evinde mağlubiyet aldı ve 16 puanda kaldı. Göztepe ise 12 puana yükseldi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR 0-1 GÖZTEPE

ve Maç bitti

90'Trabzonspor gole yaklaştı! Pereira'nın ortasında Koray kafayı vurdu, Beto çıkardı.

87'Sörloth'un soldan pasında Koray ceza alanında dönerek vurmak istedi, Titi izin vermedi.



Oyuncu Değişikliği82'Trabzonspor'da Avdijaj'ın yerine Koray oyundaDonis Avdijaj - Koray Kılınç



79'Trabzonspor Göztepe'yi ceza alanına hapsetti. Sağlı sollu ortalar. Konuk ekip çıkmakta zorlanıyor



78'Ceza alanı sağından sıfıra inen Yusuf geriye doğru çıkardı, Avdijaj gelişine vurdu, önüne yatan Borges'ten döndü top



76'Avdijaj'a sert bir faul yapan Mossoro sarı kart görerek cezalı duruma düştü.



75'Trabzonspor gole çok yaklaştı! Yusuf'un sağdan yerden ortasında arka direkte bekleyen Avdijaj sert vurdu, Beto ayaklarıyla golü önledi.



Oyuncu Değişikliği70'Göztepe'de Halil'in yerine Deniz oyundaHalil Akbunar - Deniz Kadah



69'Pereira'nın sağdan ortasında önce Sörloth ardından Nwakaeme topa vuramadı



66'Trabzonspor rakip ceza alanı çevresinde oyunu kuruyor bu bölümde. Baskı iyice arttı

60'Fırat Aydınus oyunun yeniden başlamasını işaret etti.

59'Sörloth'un itirazları var, Fırat Aydınus VAR ile temas halinde

59'Sağdan ceza alanına girerken rakibini geçmek isteyen Sörloth yerde kaldı ve penaltı bekledi. Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

Sarı Kart56'Sosa'ya sert bir faul yapan Jerome sarı kart gördüSarı Kart - Cameron Jerome

56'Sörloth'un pasında Pereira sağdan ceza alanına girdi, yerden ortasında kale sahasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın önünden geçen top Beto'da kaldı.

54'Murat'ın sağdan ortasında Halil kafayla indirdi, Soner yay üzerinden vurdu, top auta gitti.

48'Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

Sarı Kart47'Orta alanda Sosa'ya sert bir faul yapan Soner sarı kart gördüSarı Kart - Soner Aydogdu

İLK YARI BİTTİ

45'Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta Berkan topu karşıladı, dönen topu Ahmet kaleye yolladı, Beto zorlanmadan kontrol etti.



45'Yusuf Sarı ceza alanı sağ köşesine yakın bir noktada yerde kaldı. Karar faul. Trabzonspor ilk yarının sonlarında kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak.



39'Sosa soldan köşe vuruşu kullandı, Novak arka direğe inen topa kafayı vurdu ancak aut.



38'Doğan'ın ceza alanı dışından sert şutunda Beto topu köşeden çıkardı. Korner



37'Nwakaeme'nin soldan ortasında arka direkteki Sörloth'a gelen topu Berkan karşıladı. Devamında Beto çıktı ve topu aldı.

32'Mossoro'nun pasında sağdan bindiren Gassama ortayı yaptı. Kale sahasına inen topa Jerome gelişine düzgün vurdu ve Uğurcan'ı mağlup etti.



Deplasman Golü31'GOL! Jerome attı! Göztepe deplasmanda öne geçiyorGol - Cameron Jerome



25'Berkan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan boşa çıktı, Alpaslan'ın kafa vuruşunda ise top üstten dışarı gitti



22'Sosa'nın ceza alanı dışından şutunda Beto köşeye giden topu kurtardı.



20'Sörloth'un pasında ceza alanında sıfıra inen Novak'ın arka direğe ortasını Göztepe savunması uzaklaştırdı.

15'Gassama'nın ortasında Halil'in röveşata denemesinde top dışarı gitti.



10'Trabzonspor kontratağa iyi çıktı. Sosa'nın pasında hücuma çıkan Ahmet Sörloth'un önüne gönderdi topu. Sörloth ceza alanına girerken Gassama ona yetişti ve pozisyonunu bozdu. Top auta çıktı.



9'Berkan soldan köşe vuruşunu kullandı, kaleye yönelen topu Nwakaeme uzaklaştırdı.



8'Soner'in pasında Berkan soldan sıfıra indi, ancak Yusuf ona orta yapma izni vermedi. Korner



3'Sosa'nın sağdan ortasında Sörloth'a gelen topu Alpaslan son anda kesti



Maç Başladı 1'Maç başladı! İki takıma da başarılar...

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 17.30

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: