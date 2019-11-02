Annesini kaybeden futbolcu gözyaşlarını tutamadı

Menemenspor’un Ümraniyespor'u 1-0'la geçtiği maçta golün asistini yapan ve dün annesini kaybeden Mustafa Çeçenoğlu, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Menemen'de oynanan maçı evsahibi ekip 1-0 galip tamamladı. Ekol Göz Menemenspor'a galibiyeti getiren golü 74'te Mehmet Boztepe kaydetti. Ligde üst üste 2. galibiyetini alan ve son 4 maçının 3'ünü kazanan Ege ekibi, puanını 14'e yükseltti. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı.
TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Öte yandan Menemenspor’un 1-0 kazandığı karşılaşmada golün asistini yapan ve dün annesini kaybeden Mustafa Çeçenoğlu karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. Çeçenoğlu’nu takım arkadaşları teselli etti.
Mustafa Çeçenoğlu, maçtaki tek golün asistini yapan isim olmuştu.