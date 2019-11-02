Balık burçları bu ay beklenmedik bir belge gelecek Kasım 2019 aylık burç yorumları

Balık aylık burç yorumlarına göre Kasım 2019'da beklenmedik bir belge yada para Balıkların hayatını etkileyecek. Balık burcu aşk falına göre Kasım 2019 sakin ve stabil geçecek. Balık burcu aylık yorumlarına göre önsezileriniz bu ay bir hayli yoğun. Duygusal olaylar kapıda.

Balık burcunu Kasım ayında neler bekliyor? Kasım 2019 Balık aylık burç yorumlarının ve Balık Kasım 2019 aşk-ilişki-kariyer-para falının detaylarını sizler için derledik. Balık burcunda doğduysanız, Kasım ayında arkadaş çevrenizdeki veya akrabalarınızdan bir kişiyle ilgili duygusal bir olay yaşayacaksınız. Bu durum üzücü bir deneyim, hayal kırıklığı veya beklenmeyen bir hakaret ile ilgili olabilir. Bu ay ailenizdeki bir adamın eğitimi veya kariyeri ile ilgili ilginç sohbetler için gireceksiniz. Beklenmeyen bir belge, para vb. gündeminize gelecek ancak gecikmeyle. Kasım ayı boyunca, size gerçekten herhangi bir fayda ya da başarı getirmeyen hafif işlerden uzak durun. Kasım ayında akrabalarınızdaki bir erkeğin sağlığıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu problemler muhtemelen daha önce bilmediğiniz bir konuda olacak ve iyileşme zaman alacak. Balık kadınları Kasım ayında çok mistik bir ruh halinde olacak. Garip rüyalar, açıklanamayan deneyimler, önseziler ve telepatik tezahürler, güçlü ve unutulmaz deneyimler getirecek.

Balık erkekleri Kasım ayında sözlerinde ve eylemlerinde tutumlu olacaklar. Hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceksiniz, riskli işlem ve kararlardan kaçınacaksınız.