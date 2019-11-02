HABER /  GÜNCEL

Tel Abyad'da terör saldırısı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre Tel Abyad’da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen terör saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Patlama sonucunda en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sınır hattında yoğun önlem
Yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

MSB'den açıklama geldi

Saldırıya yönelik MSB'den kınama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyoruz!

tel abyad

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı
Esenyurt'u karıştıran taciz iddiası! İki aileyi linçten polis zor kurtardı
Tapu harcında yeni dönem! Bakan Murat Kurum açıkladı
İstanbul'da 3 kedi 1 köpek evinde ölen sahibinin cesedini yedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rest çekti Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz
Beşiktaş'a mı geliyor? Anderson Talisca hakkında flaş gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Ekim'de 36 kadın öldürüldü
İstanbullular dikkat! Maraton'dan dolayı yarın bu yollar kapalı
Fenerbahçe'de Kayserispor deplasmanı öncesi can sıkan sakatlıklar
Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor
Beşiktaş'ta kaleci sorunu çözülüyor! İşte Karius'un yerine gelecek isim
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Yorumlar 1 yorum