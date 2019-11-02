Tel Abyad'da terör saldırısı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre Tel Abyad’da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen terör saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Patlama sonucunda en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sınır hattında yoğun önlem

Yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

MSB'den açıklama geldi

Saldırıya yönelik MSB'den kınama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyoruz!