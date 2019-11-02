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Beşiktaş'ta kaleci sorunu çözülüyor! İşte Karius'un yerine gelecek isim

Avrupa'da iki sezondur en kötü kaleci olarak seçilen Loris Karius ile yolları ayıracak olan Beşiktaş, gündemine Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan’ı aldı.

Sezon sonuna kadar 26 yaşındaki Alman file bekçisiyle yola devam edeceği kesinleşen Beşiktaş, yeni sezon için kaleci arayışlarına hız kazandırmıştı.

Elde edilen raporların ardından Beşiktaş, radarına Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan'ı aldı.

Tolga Zengin referans oldu
Fotomaç gazetesinin haberine göre yeni dönemde yönetim kademesinde görev alması beklenen Tolga Zengin’in de milli kaleciye referans olduğu ve sezon sonunda Rizespor yönetimiyle transfer için masaya oturulacağı kaydedildi.

gökhan akkan

10 maçta 18 gol
Karadeniz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki file bekçisi bu sezon 10 maçta görev alırken kalesinde 18 gol gördü.

Gökhan, 2015’te Ankaragücü’nden transfere edilmişti.

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