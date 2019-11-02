Tel-Abyad'da PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti" denildi.

Bakanlık tarafından tünele ilişkin görüntüler paylaşıldı.