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Mesut Özil'in İstanbul'dan ev alması Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi

Arsenal takımında gösterdiği performansla tepki çeken ve zaman zaman kadroya dahi giremeyen Mesut Özil İstanbul'dan tripleks villa satın aldı.

Oyuncu Amine Gülşe ile evlenmesinin ardından İstanbul'dan ev almasıyla gündeme gelen Mesut Özil hakkında Fenerbahçe iddiaları güçlendi.

İngiliz basını, ev alma haberinin ardından F.Bahçe'nin mali yükünü karşılamaya yanaşmadığı Mesut'un ücretinin bir bölümünü Arsenal'in ödeyeceğini iddia etti.

Ayrıca Mesut Özil'in yeni malikanesine ilişkin detaylara da ulaşıldı. Mesut'un Küçükçamlıca'da bulunan tripleks villa için 10 milyon dolar değerinde bir servet ödediği söylendi.

Ayrıca Mesut Özil, geçtiğimiz yaz 10 milyon TL karşılığında Çeşme'de bir villa yaptırmıştı.

Ekrem Dürüst bu evde intihar etmişti

İşadamı ve G.Saraylı yönetici Ali Dürüst'ün ağabeyi olan Ekrem Dürüst, bu evde oturduğu sırada 1993 yılında intihar etmişti.

Alo ve Mintax'ın sahibi olan ve daha sonra şirketini 80 milyon dolar karşılığı ABD'nin P&G şirketine satan Ekrem Dürüst'ün ölümünden sonra kızı Elif Dürüst bir süre daha bu evde oturmuştu.

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