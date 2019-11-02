Mesut Özil'in İstanbul'dan ev alması Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi

Arsenal takımında gösterdiği performansla tepki çeken ve zaman zaman kadroya dahi giremeyen Mesut Özil İstanbul'dan tripleks villa satın aldı.

Oyuncu Amine Gülşe ile evlenmesinin ardından İstanbul'dan ev almasıyla gündeme gelen Mesut Özil hakkında Fenerbahçe iddiaları güçlendi.

İngiliz basını, ev alma haberinin ardından F.Bahçe'nin mali yükünü karşılamaya yanaşmadığı Mesut'un ücretinin bir bölümünü Arsenal'in ödeyeceğini iddia etti.

Ayrıca Mesut Özil'in yeni malikanesine ilişkin detaylara da ulaşıldı. Mesut'un Küçükçamlıca'da bulunan tripleks villa için 10 milyon dolar değerinde bir servet ödediği söylendi.

Ayrıca Mesut Özil, geçtiğimiz yaz 10 milyon TL karşılığında Çeşme'de bir villa yaptırmıştı.