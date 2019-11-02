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Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

Seyhan ilçesinde, sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, ekipler yaptıkları operasyonda Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

4 bin litre sahte içki ele geçirildi

Ekipler, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin litre sahte içki ele geçirdi, sahte içkiler imha edildi.

Serbest bırakıldı

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı B.İ., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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